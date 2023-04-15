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Штурмовые подразделения частной военной компании «Вагнер» прорвали оборону противника в Бахмуте (прежнее название Артемовск), расположенную за железной дорогой, вдоль путей. Выходит, что центр для ВСУ потерян полностью. Соответствующая информация появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылающегося на сообщения украинских источников и геолокацию с кадров, опубликованных украинскими военными.

Бойцы ВСУ передают об активной работе артиллерии ВС России по их позициям. Также они сообщают о своих попытках совершать контратаки на нескольких улицах с целью отбить железную дорогу, но все их попытки пресекаются бойцами группы «Вагнера». В одном из украинских источников отмечается, что очень сложные и кровопролитные сражения сейчас происходят на западной и юго-западной части Артемовска.

Напомним, что с 3 апреля юридически город Артемовск находится под контролем российских войск. На разрушенном здании городской администрации, которое было подорвано украинскими боевиками во время их отхода, «музыканты» закрепили флаг Российской Федерации.

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