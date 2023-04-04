Флаг России водворился над руинами администрации Артемовска. На нем надпись «Добрая память Владлену Татарскому», убитому в Санкт-Петербурге военному корреспонденту. Артиллеристы теперь подписывают именем Татарского снаряды, которые выпускают по украинским укреплениям. Те, кто сейчас на линии фронта, провожают военного корреспондента в последний путь салютом, бьющим по позициям врага, пишут «Известия».

Хотя юридически флаг на администрации означает освобождение Артемовска, на практике боевые действия пока идут в самом центре города. Российские бойцы приближаются к железнодорожной станции, в то время как киевские боевики отступают в западные районы.

Переход города под контроль ВС России отрезал украинские подразделения от снабжения и открыл дорогу на Краматорск. Враг теперь находится в оперативном окружении, что делает ситуацию критической для украинских солдат. Однако, несмотря на это, Зеленский не отдает приказа на отступление.

На Авдеевском направлении продвижение российской пехоты успешно поддерживают артиллерия и танкисты, а огонь корректируется с беспилотных летательных аппаратов. Авдеевка уже находится в полукольце, и боевикам ВСУ не остается ничего другого, как разбегаться. Они оставляют своих раненых сослуживцев просто посреди дороги.

Сообщается, что за последние сутки украинские ВС потеряли более 450 человек живой силы на шести направлениях СВО.