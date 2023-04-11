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11 апреля – ИА Discover24.ru. ChatGPT разработал проект мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом по заданию журналистов Berliner Zeitung. В рамках этой задачи нейросеть написала письма от лица германского канцлера Олафа Шольца, которые адресованы президентам России и Украины.

В письме к Путину искусственный интеллект указал на признание законных интересов России в сфере безопасности, и отметил, что готовность к мирному разрешению конфликта приведет к улучшению отношений между Россией и странами Запада.

В проекте мирного договора, который разработал ChatGPT, предусмотрено немедленное прекращение боевых действий на территории Украины, отвод вооруженных сил на начальные позиции, а также формирование демилитаризованной территории, которая будет проходить вдоль текущей линии конфликта. Она будет находиться под контролем со стороны международных миротворческих сил.

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