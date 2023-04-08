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8 апреля – ИА Discover24.ru. Сотрудники одного из коммунальных предприятий Санкт-Петербурга обнаружили фрагмент старинного трубопровода, выполненный полностью из дерева. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщает Водоканал Санкт-Петербурга.

Находка была обнаружена во время обновления городских водопроводных сетей в районе станции метро «Нарвская». Сотрудники коммунального предприятия обнаружили бревна ели или сосны с продольной внутренней рассверловкой. Фрагменты водопровода XVIII века сохранились в хорошем состоянии, несмотря на длительный период времени, проведенный под землей.

В настоящий момент сотрудники Водоканала Санкт-Петербурга занимаются подготовкой обнаруженных фрагментов к передаче работникам Экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная Воды». Историки отмечают, что первый водопровод на территории Северной столицы появился со дня основания города. В 1739 году горожане получали питьевую воду из Лиговского канала по сверленым бревнам, которые были проложены под землей.

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