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Азамат Улдаров, участник видео, в котором дискредитировалась ЧВК «Вагнер», рассказал, что был вынужден участвовать в этой акции по принуждению основателя Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в России иноагентом).

В ходе интервью он признался, что ему угрожали, чтобы заставить говорить на камеру под диктовку.

Осечкин пригрозил ему опубликовать материалы, на которых Улдаров подвергался сексуальному насилию. Улдаров также сообщил, что видео было снято в туберкулезной больнице, где его истязали и совершали насильственные действия.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о том, что организация Gulagu.net сотрудничает с западными спецслужбами и ее задача – разрушить Россию изнутри.

Расследование Gulagu.net, в котором рассказывалось о военных преступлениях, совершенных ЧВК «Вагнер», было раскритиковано СМИ, а Евгений Пригожин опроверг данные заявления.

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