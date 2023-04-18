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Российский журналист Максим Соколов опубликовал статью, которую можно рассматривать как ответную реакцию Москвы на заявление премьер-министра Польши Моравецкого.

Тот заявил, что Украина имеет законное право атаковать территорию России, не беспокоясь о возможных последствиях для отношений между Россией и НАТО.

Соколов отметил, что Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание польского политика, заявив, что Польша исчезнет вместе со своим «недоразвитым премьером», и что в прошлом уже было пять разделов Польши, и рано или поздно произойдет шестой.

Максим Соколов, считает, что заявление Дмитрия Медведева о Польше является намеком на скорый развал этой страны. Эксперт убежден, что в случае прямого столкновения России и НАТО геополитическая карта может существенно измениться, и Франция с Италией будут пытаться уйти в сторону или закрепиться на окраине конфликта.

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