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Профсоюз образования Великобритании (NEU) подтвердил, что его члены отклонили предложение правительства страны по повышению зарплат учителям и готовятся к забастовке.

«Это явное отвержение предложения правительства должно заставить министра образования, Джиллиан Киган, начать снова переговоры и составить новое, более проработанное предложение»,  – заявил представитель профсоюза.

Власти предложили учителям выплаты в 1000 фунтов стерлингов в текущем учебном году и увеличение заработной платы на 4,3% в следующем. Однако это предложение было названо «оскорбительным», и 98% членов профсоюза выступили против него.

Новые забастовки запланированы на 27 апреля и 12 мая. Учителя Британии требуют улучшения условий оплаты труда, отмечая, что предложение правительства никак не компенсирует потери за последние 10 лет.

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