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Военнослужащие российской армии применяют в зоне специальной военной операции «плащи-невидимки» для скрытного ведения боевых действий в ночное время суток. Соответствующие кадры, демонстрирующие эффективность специальных плащей, опубликовали в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что плащи выполнены из специального теплоизоляционного материала, позволяющего скрыть бойца в ночное время суток от наблюдения через тепловизор. Специальный материал скрывает тепло, выделяемое человеческим телом, на фиксацию которого и рассчитан тепловизор.

На опубликованных кадрах можно оценить эффективность использования подобных «плащей-невидимок» на практике. На кадрах, снятых с разведывательного беспилотного летательного аппарата, можно увидеть насколько легче заметить бойца в ночное время суток на пересеченной местности без использования специального плаща, чем солдата, укрывшегося в плащ.

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