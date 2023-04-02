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На Авдеевском направлении не прекращаются ожесточенные боевые действия. Российские бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили несколько опорных пунктов вооруженных сил Украины, расположенных на территории промышленной зоны в Авдеевке, при помощи противотанковых ракетных комплексов и артиллерийских орудий «Рапира».

Соответствующие кадры с уничтожением позиций украинских подразделений были продемонстрированы в Телеграм-канале Народной милиции ДНР. На опубликованном видео можно увидеть результаты работы российских артиллерийских расчетов 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» из 87-го полка 1-го Донецкого армейского корпуса.

Сообщается, что артиллеристы в сотрудничестве с российскими разведчиками ликвидируют выявленные опорные пункты военнослужащих украинской армии в промышленной зоне Авдеевки. Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод, что российские артиллеристы работают и днем и ночью по позициям украинских солдат.

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