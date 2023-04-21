Военные ЧВК «Вагнер» при поддержке регулярных частей российских Вооруженных сил взяли под контроль участок трассы Артемовск – Часов Яр.

Это означает, что теперь они контролируют около 500 метров и командованию ВСУ теперь необходимо искать новые маршруты снабжения украинских военных в Артемовске.

Если эти данные подтвердятся официально, то для оставшейся в Артемовске группировки украинских военных это будет очень трудный период, так как они либо останутся на месте и будут обречены, либо попытаются контратаковать для деблокирования своих частей в городе.

Ранее Соединенные Штаты предупреждали власти Украины о высоком риске окружения солдат в Артемовске и рекомендовали сдать город, чтобы не тратить на его оборону боеприпасы и личный состав.