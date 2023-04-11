11 апреля – ИА Discover24.ru. Специальные службы Украины различными способами пытаются вовлекать молодых россиян в экстремистскую и террористическую деятельность. Причем эти действия активно курируются Западом. Такое заявление было сделано директором ФСБ, председателем Национального антитеррористического комитета (НАК) Александром Бортниковым на заседании комитета. Данная информация была опубликована пресс-службой НАК.

Отмечается, что с февраля 2022 года на территории Российской Федерации было предотвращено около 120 преступлений террористического характера, которые планировали совершить «молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние».

По словам директора ФСБ, украинские спецслужбы активно занимаются вербовкой российской молодежи. Иными словами, ГУР под руководством Запада ведет агрессивную идеологическую обработку граждан Российской Федерации. Именно поэтому, по мнению Бортникова, необходимо искоренить идеологию терроризма и неонацизма среди российского молодого поколения всеми возможными способами. Необходимо выставить приоритеты «со стороны всех субъектов» для решения этой проблемы.