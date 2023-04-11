11 апреля – ИА Discover24.ru. Как передает РИА Новости, некоторым членам российской делегации не были предоставлены визы для участия в предстоящей сессии Организации объединенных наций, которая будет проводиться в Вене. Об этом сообщил заместитель главы делегации России Эрнест Чернухин.

Целью очередной сессии специального комитета ООН станет разработка международной конвенции по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий с целью ведения преступной деятельности.

Чернухин отметил, что отказ большей части членов российской делегации в предоставлении виз является политическим давлением на Российскую Федерацию и препятствующими действиями для осуществления демократических договоров. Среди тех, кому было отказано в визах, есть представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции.

По словам Чернухина, таким образом, Австрия нарушила свои обязательства перед ООН, как страна, в которой расположена одна из штаб-квартир организации на основания соглашения от 1995 года.