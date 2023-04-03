Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки вооруженных сил Российской Федерации «Днепр» Романа Кодряна, российские артиллеристы нанесли точный удар по выявленным позициям бойцов украинской армии в окрестностях Херсона.

Как следует из сообщения, в результате артиллерийского удара со стороны российских сил было ликвидировано более 20 военнослужащих украинской армии. Сообщается, что российские разведчики смогли обнаружить места дислокации живой силы противника, расположенные в населенных пунктах Камышаны и Дарьевка в окрестностях города Херсон, и нанести им огневое поражение.

Также на Херсонском направлении российскими бойцами была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» вооруженных сил Украины вместе с ангаром, который украинские военнослужащие 124-й бригады территориальной обороны использовали для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.