Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские боевики в Артемовске разбиты не только физически, но и морально, пишут «Известия». Он описал ситуацию, когда российские бойцы взяли под контроль девятиэтажный дом, где находились украинские боевики.

Рассказывая о происходившем, боец ЧВК отметил, что противник проявлял сопротивление, кидая гранаты и стреляя из РПГ. Однако в конечном итоге после успешного окружения 12 боевиков сдались группе российских военных из 4 человек.

Со слов «вагнеровца», город Артемовск, на самом деле, не был готов к обороне, так как практически не имел инженерных сооружений, а солдаты ВСУ использовались в основном как живой щит.

Он также подчеркнул, что среди пленных было много служащих территориальной обороны украинских ВС, а также нацгвардейцев.