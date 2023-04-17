Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские боевики в Артемовске разбиты не только физически, но и морально, пишут «Известия». Он описал ситуацию, когда российские бойцы взяли под контроль девятиэтажный дом, где находились украинские боевики.

Рассказывая о происходившем, боец ЧВК отметил, что противник проявлял сопротивление, кидая гранаты и стреляя из РПГ. Однако в конечном итоге после успешного окружения 12 боевиков сдались группе российских военных из 4 человек.

Со слов «вагнеровца», город Артемовск, на самом деле, не был готов к обороне, так как практически не имел инженерных сооружений, а солдаты ВСУ использовались в основном как живой щит.

Он также подчеркнул, что среди пленных было много служащих территориальной обороны украинских ВС, а также нацгвардейцев.

Вам может понравиться

РИА: Киев использует пограничников в качестве заградотрядов в Артемовске

Как сообщает РИА Новости, киевский режим направил пограничников с западных областей Украины в Артемовск (украинское название Бахмут) в качестве заградительных отрядов. Об этом изданию рассказал боец ЧВК «Вагнер», принимающий участие

Politico: Россия успешно глушит помехами американские «умные бомбы» на Украине

Управляемые «умные» авиационные боеприпасы американского производства, с большой помпой отправленные на Украину, в конечном итоге становятся жертвами российских радиоэлектронных помех, из-за чего практически никогда не попадают в цель. Об этом

Российские силы нанесли удар по объекту ВСУ в Бериславе Херсонской области

Вооруженными силами РФ регулярно осуществляется огневая атака по тыловым объектам противника. Очередной удар был совершен по объекту ВСУ утром 15 апреля в городе Бериславе, находящемся на правобережной части Херсонской области.