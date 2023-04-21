Диверсанты, устроившие подрыв на газопроводах «Северные потоки», скорее всего использовали быстроходный подводный аппарат. Подобные батискафы активно используют для тренировок военно-морские силы. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление опытного водолаза ВМС Дании сообщает издание Bloomberg.

По словам армейского дайвера, диверсанты должны были использовать глубоководный аппарат, подобный используемым военно-морскими силами, способный разгоняться под водой довольно быстро, чтобы осуществить свой замысел с подрывом газопроводов.

Если бы взрывчатку закладывала группа водолазов, то весь процесс занял бы у них не менее нескольких часов, а следовательно надводное судно поддержки должно было бы удерживать одну и ту же позицию очень долго. Такое поведение судна сразу же привлекло бы к нему внимание или стало предметом пристального рассмотрения следователей позднее.

Поэтому представители ВМС Дании, как следует из материала издания, уверены, что диверсанты должны были обязательно использовать современный быстроходный глубоководный аппарат.