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11 апреля – ИА Discover24.ru. Немецкие вооруженные силы из-за недостаточного финансирования и недоукомплектованности своих подразделений не в состоянии выполнять основные задачи в рамках блока НАТО. Об этом в своем материале сообщает издание Bild* со ссылкой на заявление Альфонса Майса.

Инспектор сухопутных войск немецкой армии подготовил доклад для руководства Бундесвера, в котором отметил, что вооруженные силы ФРГ испытывают серьезные проблемы из-за недостаточного финансирования. Также из его доклада следует, что боеготовность немецкой армии существенно снизилась за последний год из-за передачи немецкой военной техники Украине и вовлеченности офицерского состава ВС Германии в процесс подготовки военнослужащих ВСУ.

По словам Майса, вооруженные силы Германии в настоящий момент располагают складскими запасами военной техники, которой не хватит для формирования даже одной боеспособной дивизии. Причем подразделения немецкой армии не укомплектованы даже современными рациями, деньги на закупку которых из бюджета так и не были выделены.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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