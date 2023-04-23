Вооруженные силы Белоруссии занялись подготовкой стартовых позиций, предназначенных для использования ракетного комплекса «Тополь». Такое сообщение 23 апреля было опубликовано пресс-службой Министерства обороны Белоруссии.

Как следует из официального сообщения, военнослужащие белорусских вооруженных сил приступили к благоустройству территории и объектов, которые ранее использовались для размещения ракетных войск стратегического назначения.

Сообщается, что данные объекты ранее использовались для дислокации передвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь». В настоящий момент военнослужащие белорусской армии благоустраивают территорию после зимнего периода и выполняют работы по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Напомним, что РТ-2ПМ «Тополь» представляет собой подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения советского производства с трехступенчатой твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж58.