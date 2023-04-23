Британское издание The Daily Telegraph опубликовало заявление британского депутата Боба Сили, который заявил, что Соединенному Королевству необходимо готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Его слова были подвержены жесткой критике со стороны аудитории издания. Об этом сообщает РИА Новости.

Читателей повергли в шок его слова, что «Россия готовится напасть на Запад» и собирается «атаковать Великобританию». Комментатор под ником Paul Warrener написал, что Боб Сили является клоуном и посоветовал оставить анализ РФ экспертам, а депутату – заниматься своей непосредственной работой.

Некоторые читатели написали, что Сили решил пошутить таким образом. Ему дали совет успокоить свои нервы, выспаться и не разносить панику среди граждан Соединенного Королевства. Еще один комментатор подчеркнул, что сейчас очень сложно найти истину и отделить ее от военной пропаганды. А вот читатель под ником mr p blake дал совет Бобу Сили «хлебнуть чайку и успокоится».