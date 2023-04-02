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Британские танки Challenger 2, по всей вероятности, возглавят будущее контрнаступление ВСУ против армии ВС России. По версии издания Daily Mail, после завершения обучения украинских танкистов на территории Соединенного королевства, ВСУ могут использовать танки Challenger 2 в качестве наступательного вооружения.

Однако аудитория британского издания Daily Mail прокомментировала данную новость тем, что британские военные машины могут потерпеть первое в своей истории поражение во время противостояния с российским вооружением.

Комментатор под ником Leo Couppis написал, что «русские перещелкают» танки Challenger 2 по одному при помощи своих дронов. Другой пользователь отметил, что ранее данная британская военная машина ни разу не была поражена противником. Но вскоре это изменится.

«Их уничтожат в течении недели», – написал Worktop, подчеркнув, что танки являются бессмысленными против современного российского вооружения.

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