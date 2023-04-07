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Российские артиллеристы минувшей ночью уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Атака произошла в районе населенных пунктов Александровка и Бургунка, где боевики ВСУ каждый день артиллерийскими ударами наносят ущерб гражданской инфраструктуре.

По данным источника, уничтожены украинские гаубица 2С1 «Гвоздика» и гаубица Д-30 с боекомплектами и экипажами. Потери украинских формирований составили 5 погибших солдат в Александровке, 6 погибших в Бургунке и 2 раненых.

Только за прошлую ночь было выпущено около 44 снарядов по городам и селам левобережья Днепра, что нанесло значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

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