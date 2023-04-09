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9 апреля – ИА Discover24.ru. Журналисты западных изданий обратили внимание на огромные потери буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок вооруженных сил Украины на фронте. Данный факт они связывают с активным применением российскими бойцами ударных беспилотных летательных аппаратов «Ланцет».

Обозреватель издания Army Recognition отмечает, что в начале специальной военной операции российская армия применяла свой ударный беспилотник «Ланцет» локально на определенных участках фронта. Однако в настоящий момент массовое применение российских барражирующих боеприпасов превратились в грозное оружие для срыва будущего контрнаступления украинской армии.

По словам журналиста западного издания, российский ударный дрон выполнен по уникальной технологии Double X (оперение в виде двойного креста), что позволяет оператору БПЛА маневрировать во время атаки и наносить удары с «хирургической точностью».

В материале издания российский ударный беспилотник сравнивают с американским конкурентом под названием Switchblade-600. Однако автор статьи отмечает, что американский аналог требует для запуска специального транспортно-пускового контейнера, в отличие от российского «Ланцета», которому для боевого запуска достаточно небольшой катапульты.

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