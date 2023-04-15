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В научном издании Annals of Neurology было опубликовано исследование ученых, согласно которому некоторые продукты питания могут привести к развитию такого заболевания, как деменция. В процессе исследования, проводимого на лабораторных грызунах, специалисты выяснили, что сочетание трех продуктов приводит к потере памяти. Употребляя данные продукты, крысы теряли свою способность ориентироваться в лабиринтах.

В результате исследования специалисты назвали три «убийцы головного мозга». На первое место ученые поставили газированные напитки с искусственными подсластителями. Согласно данным исследования, люди пьющие большое количество сладкой газировки, содержащей искусственный сахар, на протяжении десяти лет имели повышенные риски развития деменции.

На втором месте находится выпечка с содержанием транс-жиров. Согласно данным исследования по неврологии, участники, в чьем организме был повышен уровень ненасыщенной трансжирной кислоты, имели высокий риск для развития деменции.

А на третьем месте находится любимая многими взрослыми и детьми пицца. Как оказалось, частое употребление этого блюда приводит к ухудшению функций мозга и памяти.

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