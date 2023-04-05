Согласно информации из издания Times, в этом году британский авианосец HMS Queen Elizabeth отправится в акваторию Средиземного моря, чтобы продемонстрировать военную мощь Великобритании в контексте напряженных отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно встанет во главе авианосной ударной группы, и это будет уже четвертое развертывание корабля в данном регионе за последние четыре года.

Кроме того, истребители F-35 Lightning, базирующиеся на авианосце, могут пролететь над акваторией Черного моря.

Отмечается, что корабль HMS Queen Elizabeth должен был развернуться в Средиземном море вместе с другим британским авианосцем того же класса. Это корабль HMS Prince of Wales, который данный момент находится на ремонте.