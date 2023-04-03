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Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в интервью на канале Fox Business, что власти Китая ведут тысячелетнюю войну против Америки, стремясь достичь экономического, военного и полного доминирования. Он не уточнил, как давно началась эта война, идет ли она на протяжении тысячелетий или только планируется.

В свою очередь, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И отметил, что отношения Китая и США сейчас переживают трудности и вызовы, и выразил надежду на конструктивную роль «рассудительных и дружелюбных людей со стороны Америки» в улучшении отношений.

Он также подчеркнул важность соблюдения договоренностей, которые были достигнуты на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре 2022 года, для улучшения отношений между двумя странами.

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