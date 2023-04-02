Координатор общественного движения «Живой город» Антонина Елисеева описала свои ощущения от градостроительной политики команды губернатора Петербурга Александра Беглова в 2022 году.

«В начале прошлого года был просто ужас, тогда сносы следовали один за другим, Манеж тогда снесли, Ленэкспо снесли, было вообще такое ощущение, что полгорода снесут», — сказала общественница.

Приободрившихся тогда застройщиков, решивших, что им все можно, удалось притормозить лишь благодаря вмешательству в ситуацию СК РФ, однако, чем закончится дело, сказать трудно, пояснила Елисеева.

Активистка объяснила, что КГИОП не выполняет свою изначальную функцию, что вызывает множество вопросов.

«Но все равно КГИОП не сдается, бросает все силы, чтобы здания не сохранять, а наоборот», — подытожила Елисеева.

Стоит отметить, что с начала 2023 года жители Северной столицы написали более 100 жалоб по поводу разрушающихся объектов культурного наследия города на Неве.