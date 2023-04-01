Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга и подконтрольный ему «Центр повышения эффективности использования госимущества» могут покровительствовать владельцам нелегальных ларьков, предупреждая их о предстоящих проверках. Таким мнением поделился активист Александр Виноградов.

Эксперт подчеркнул, что перед приходом надзорных органов нелегальные павильоны чудесным образом исчезают. Он связал ситуацию с возможным взаимодействием между представителями Смольного и коммерсантами.

«У нас из активных борцов с незаконной торговлей, если мы говорим о комитетах, это комитет по контролю за имуществом (ККИ), у которого в подведе есть «Центр повышения эффективности использования госимущества». У нас очень большие вопросы к этому центру. Мы на протяжении многих лет задаем им вопросы, которые остаются без ответа», — подчеркнул Виноградов.

Активист добавил, что после проверок нелегальные ларьки снова возвращаются на свои места. Он считает, что «Центр повышения эффективности использования госимущества» вместо выполнения вверенных задач помогает владельцам таких точек зарабатывать.

«Конечно, коррупционная составляющая между незаконными торговцами и «Центром повышения эффективности использования госимущества», на мой личный субъективный взгляд, она стопроцентная просто», — резюмировал Виноградов.

Ранее общественник допустил, что нелегальные торговцы занимаются беспределом с «полумолчаливого согласия» губернатора Петербурга Александра Беглова.