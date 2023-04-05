Тенденция с прорывами труб в Санкт-Петербурге будет продолжаться из-за того, что власти мегаполиса не проявляют должного внимания к этой проблеме, завил координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

ЧП в коммунальной сфере случилось 5 апреля на Дровяной улице. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили трое взрослых и ребенок. Кроме того, припаркованный неподалеку от места инцидента автомобиль упал в яму с кипятком. Прокуратура пообещала проверить действия властей города. Однако Косторов, комментируя ситуацию, призвал местных жителей не ждать разрешения ситуации в короткие сроки.

«Смольному наплевать, что происходит в городе. У нас рушат исторические здания – им наплевать, у нас рвутся трубы – им наплевать. Это работа по ремонту и сохранению должна была проводиться десятилетиями. Все эти исторические здания, которые, как они говорят, приходят в упадок, нужно было ремонтировать и следить за ними, тогда было бы все прекрасно. Все эти трубы, которые рвутся под землей, точно также нужно было ремонтировать», — добавил активист.

Он напомнил, что такое ЧП в Северной столице случается уже не в первый раз. Эту тенденцию можно было бы прекратить, если бы администрация Петербурга более ответственно относилась к своим обязанностям.

«Надеемся, что будут какие-то изменения кардинальные, в том числе должностные, тогда может что-нибудь улучшится. Пока я, к сожалению, вообще не вижу к этому предпосылок», — резюмировал Костров.

Похожее ЧП ранее случилось в доме на улице Маршала Казакова. Там вода с «черной» лестницы залила десятки квартир в жилом доме. Но губернатор Петербурга Александр Беглов никак не отреагировал на этот случай.