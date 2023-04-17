После публикации петиции за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова жители Северной столицы начали массово голосовать в поддержку данной инициативы. Реакцией Смольного на ситуацию стало подключение ботов к проводимым в соцсетях опросам.

Об этом журналистам рассказал один из сотрудников пресс-службы Смольного, пожелавший остаться неназванным. Он уточнил, что работа по привлечению ботов, с помощью которых городские власти рассчитывают хоть как-то выправить ситуацию, ведется с 14:00 17 апреля. При этом шансов реально повлиять на происходящее у администрации губернатора Беглова практически нет.

«Елена Никитина и рядовые сотрудники пресс-службы понимают, что справиться с петербуржцами практически невозможно. Многие действительно не любят губернатора. Надеются, что боты смогут хотя бы 15% голосов «против» отставки оттянуть на себя», – объяснил источник.

Напомним, только в Telegram участие в опросе по петиции за отставку Александра Беглова приняло более 370 тысяч человек. При этом подавляющее большинство проголосовавших поддерживают инициативу.