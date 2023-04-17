Лесли Ван Несс, ранее работающая ведущей новостей на американском телеканале NBC, умерла в возрасте 42 лет в штате Флорида, где проводила отпуск вместе со своей семьей. Информацию об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на слова вице-президента Gray Television, материнской компании канала.

По данным источника, Лесли ушла из жизни в больнице через четыре дня после того, как ее госпитализировали. Точную причину ее смерти не назвали.

Сообщается, что ранее Лесли Ван Несс работала ведущей новостей в филиале NBC в американском штате Иллинойс, а после этого перешла на административные должности, в том числе на должность специалиста по рекрутингу в управляющей структуре Quincy Media. Там она работала, начиная с 2016 года.