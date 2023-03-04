Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обозреватель американского издания New York Times Марк Сантора заявил о чрезвычайно шатком положении украинских войск в Артемовске (украинское название Бахмут). Сообщается, что Командующий восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский дважды за неделю посетил позиции украинских военных в Артемовске.

В материале говорится, что с первого визита Сырского прошло менее недели, как он снова появился на позициях ВСУ в Бахмуте. Автор материала уверен, что причиной столь частых визитов украинского генерала является чрезмерно тяжелое положение ВСУ в данном населенном пункте.

Сантора заявил, что если украинское командование не выведет свои войска из Бахмута, то они в итоге окажутся в кольце российских сил. В итоге у них будет два пути. Первый – биться до последнего и погибнуть. Второй – сдаться в плен.

Ранее основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» практически полностью взяли Артемовск в окружение.

Вам может понравиться

Sky News: в Британии отмечается рост преступлений, совершенных на почве национальной ненависти против граждан России

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал британского канала Sky News, в 2022 году на территории Великобритании был отмечен всплеск преступлений, совершенных на почве расовой ненависти. Сообщается, что после

Минобороны Белоруссии опубликовало новые кадры движения российского самолета А-50 по взлетно-посадочной полосе

Министерство обороны Белоруссии разместило в своем Телеграм-канале небольшой видеоролик с использованием военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС Российской Федерации. На опубликованных кадрах видно, как российский самолет-разведчик

Шурыгин описал возможную тактику нового весеннего контрнаступления ВСУ в зоне СВО

Командование вооруженных сил Украины попытается сделать основную ставку в своем будущем весеннем контрнаступлении на тактическую внезапность. Такое мнение известного военного эксперта Владислава Шурыгина приводит в своем материале издание «Военное дело».