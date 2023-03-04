Обозреватель американского издания New York Times Марк Сантора заявил о чрезвычайно шатком положении украинских войск в Артемовске (украинское название Бахмут). Сообщается, что Командующий восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский дважды за неделю посетил позиции украинских военных в Артемовске.

В материале говорится, что с первого визита Сырского прошло менее недели, как он снова появился на позициях ВСУ в Бахмуте. Автор материала уверен, что причиной столь частых визитов украинского генерала является чрезмерно тяжелое положение ВСУ в данном населенном пункте.

Сантора заявил, что если украинское командование не выведет свои войска из Бахмута, то они в итоге окажутся в кольце российских сил. В итоге у них будет два пути. Первый – биться до последнего и погибнуть. Второй – сдаться в плен.

Ранее основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» практически полностью взяли Артемовск в окружение.