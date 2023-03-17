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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что все жители, ранее получившие огнестрельное оружие для участия в боевых действиях, обязаны вернуть его в течение 10 дней. Соответствующую информацию он сообщил в своем Телеграм-канале.

Лысак отметил, что отведенные ранее на добровольную сдачу оружия населением 10 дней уже прошли 16 марта. Руководитель ОВА заявил, что дает последний 10-дневный срок. В случае невыполнения, придется отвечать в соответствии с действующим законодательством. По его словам, по состоянию на 16 марта на руках у местных жителей остается до 2 тысяч единиц стрелкового оружия, выданного ранее.

Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил о необходимости легализации оружия для снижения агрессивности граждан. Также он отметил, что в начале боевых действий на Украине власти бесконтрольно выдали населению более 25 тысяч единиц стрелкового оружия и более одного миллиона патронов.

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