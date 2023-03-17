Власти киевского режима хотят получать оплату с жителей Херсона за коммунальные услуги, которые им не предоставляют.

Канал Телеграм «Главное в Херсоне и области» сообщает, что с жителей Херсона, которые и так оказались в сложной жизненной ситуации, власти продолжают взимать плату за услуги ЖКХ.

Представителей Киевского режима совершенно не волнует то, что в Херсоне зашкаливает уровень нищеты. Местные жители стоят в огромных очередях, чтобы получить социальную денежную выплату в размере 1200 гривен. Но власти считают, что больше тысячи из этих средств херсонцы должны заплатить за потребляемый газ.

Отмечается, что непомерные счета приходят и тем, кто эвакуировался из города. Людей, которые уже год не живут в Херсоне и не пользуются коммунальными услугами, обязали оплачивать «коммуналку».