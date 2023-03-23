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Местное население округа Южная Кута на острове Бали подало жалобу в иммиграционную полицию. Индонезийцы заявили, что в округе организована «русская деревня», где туристы из России взяли в аренду жилье и живут, не соблюдая местных обычаев. Об этом пишет Газета.ру.

Индонезийцы создали группу наблюдения за иностранцами, глава которой сообщает, что в округе появилась так называемая «маленькая Москва». Он отметил, что юристы иммиграционной службы проверят, является ли законным данный феномен.

Ресурс The Wall Street Journal пишет, что российские граждане, проживающие на Бали, не выполняют предписания туристических виз и живут на острове дольше, чем разрешено законом.

Ранее сообщалось о депортации нескольких россиян с курорта в Индонезии.

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