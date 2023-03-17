Житель Крыма в возрасте 46 лет в лесополосе недалеко от давно заброшенного предприятия нашел три снаряда. Об этом пишет канал Телеграм SHOT.

Мужчина решил, что разберет снаряды, вытащит из них элементы из цветных металлов и продаст их. Но во время разбора на его участке один боеприпас пришел в действие. Он пробил ворота, крышу здания и попал в соседский сарай, который находился на расстоянии примерно 70 метров.

Мужчине повезло и снаряд не сдетонировал, пострадавших в результате инцидента нет. Саперы, которые приехали на место происшествия, выяснили, что это были ракеты для «Града», реактивной системы залпового огня. На время, пока взрывотехники обезвреживали боеприпасы, сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех жителей населенного пункта.