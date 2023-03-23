ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Утром 22 марта Севастопольская бухта была атакована украинскими надводными беспилотными аппаратами. «РЕН ТВ» опубликовали видеоматериал, в котором женщины-военнослужащие Черноморского флота рассказали, как была отражена атака украинских дронов.

По словам главного старшины контрактной службы в Севастополе Татьяны Целуйко, она вела визуальное наблюдение подхода к Севастопольской бухте, когда заметила в бинокль движущийся в направлении военно-морской базы морской объект небольших размеров. Целуйко немедленно доложила об этом оперативному дежурному, который приказал усилить наблюдение.

После того, как стало очевидным, что обнаруженный объект является надводным беспилотным аппаратом, начальники дали команду открыть огонь. После приказа атаковать беспилотник ВСУ, по словам старшего матроса Марины Фалеевой, они открыли огонь и уничтожили надводную цель. Женщина-военнослужащая добавила, что все реагировали очень оперативно, так как понимали, что защищают свой родной город.

Вам может понравиться

Стали известны новые подробности боев российской армии за остров Змеиный в самом начале спецоперации

Авторы Телеграм-канала Fighterbomber поделились новыми подробностями боевых действий за контроль над островом Змеиный, которые произошли еще в самом начале специальной военной операции. Сообщается, что во время доставки снабжения, боекомплекта и

Первая партия двигателей для турецких вертолетов Т929 АТАК-II украинского производства были отправлены заказчику

Перспективная разработка турецкого военно-промышленного комплекса – тяжелый ударный вертолет T929 ATAK-II, который будет оснащаться двигателем, произведенным украинским предприятием «Мотор Сич». В турецких средствах массовой информации уже появилось сообщение об отправке

Шойгу рассказал об усилении войск на востоке России истребителями Су-57

В восточной части России войска были усилены боевыми истребителями. Это самолеты пятого поколения модели Су-57. Также военнослужащие получили атомный подводный крейсер. Об этом Сергей Шойгу, глава Министерства обороны РФ, проинформировал