Утром 22 марта Севастопольская бухта была атакована украинскими надводными беспилотными аппаратами. «РЕН ТВ» опубликовали видеоматериал, в котором женщины-военнослужащие Черноморского флота рассказали, как была отражена атака украинских дронов.

По словам главного старшины контрактной службы в Севастополе Татьяны Целуйко, она вела визуальное наблюдение подхода к Севастопольской бухте, когда заметила в бинокль движущийся в направлении военно-морской базы морской объект небольших размеров. Целуйко немедленно доложила об этом оперативному дежурному, который приказал усилить наблюдение.

После того, как стало очевидным, что обнаруженный объект является надводным беспилотным аппаратом, начальники дали команду открыть огонь. После приказа атаковать беспилотник ВСУ, по словам старшего матроса Марины Фалеевой, они открыли огонь и уничтожили надводную цель. Женщина-военнослужащая добавила, что все реагировали очень оперативно, так как понимали, что защищают свой родной город.