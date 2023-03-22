Владимир Зеленский, глава Украины, может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого точно так же активно поддерживал Вашингтон. Об этом написало японское издание Shūkan Gendai.

Обозреватель Хироси Охара в своей статье написал, что бен Ладен, которого сейчас в Штатах считают опасным террористом, сначала был моджахедом. В то время, когда моджахеды воевали против советских Вооруженных сил в Афганистане, Америка активно накачивала их вооружением и деньгами. На тот момент США называли бен Ладена героем и поощряли его за ведение борьбы с Советским Союзом.

Журналист отметил, что именно Вашингтон присвоил главе «Аль-Каиды» (запрещенная в России группировка) статус героя. Поэтому теперь остается только наблюдать за тем, как сложится дальнейшая судьба Зеленского, считает журналист.