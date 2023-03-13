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Вооруженный конфликт между Украиной и Россией дает последней ряд преимуществ. Об этом сообщает издание Times of San Diego.

Автор публикации Рикардо Креспо, экономист из США, рассказал, что борьба на Украине идет на истощение ресурсов. Россия обладает огромным преимуществом, поскольку владеет наибольшими резервами.

Второе преимущество Москвы в том, что на Украине недостаточно собственных производств, чтобы поддержать свою армию. Ее военная экономика находится в полной зависимости от западных стран и более всего от США. И этот дефицит вооружения и боеприпасов, зависимость от властей западных стран – самый серьезный недостаток Украины.

Третье преимущество России состоит в том, что у союзников Зеленского нет прочной и устоявшейся позиции по вопросу разрешения сегодняшнего конфликта.

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