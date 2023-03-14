Страны Запада начали сомневаться в том, что Украина может пойти в наступление. Причина заключается в больших потерях живой силы в подготовленных частях и дефиците боеприпасов. Издание The Washington Post сообщает, что за последний год качество украинских войск стало намного ниже.

В публикации отмечается, что армия ВСУ стала слабее из-за призыва неопытных новобранцев. Также у нее нет нужного количества минометных мин и артиллерийских снарядов.

Издание указывает, что невозможность ВСУ пойти в наступление может привести к критике в отношении Запада. Европу и Америку могут обвинить в том, что они задержали программы обучения солдат, а также медлили с отправкой боевых танков.

WP привел комментарий немецкого политика, который сообщил, что потери украинской армии составили около 120 тысяч человек.