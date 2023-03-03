Бразильскими учеными было выяснено, что физические тренировки, в том числе и с отягощением, не просто улучшают физическое состояние человека, но и помогают бороться с проблемами со здоровьем, возникшими в пожилом возрасте. В особенности это касается пожилых людей, страдающих саркопенией (возрастное снижение мышечной массы), ведь физические нагрузки помогают в значительной степени укрепить мышцы. Исследование специалистов было опубликовано в научном журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

В исследовании принимало участие 14 добровольцев в возрасте около 75 лет, у которых была диагностирована саркопения. На протяжении 3-месячного испытательного срока, участники исследования выполняли физические нагрузки трижды в неделю.

По итогу, у всех добровольцев отмечались улучшения по всем показателям мышечной силы. К тому же, специалисты отметили повышение качества сна пожилых людей и уменьшение уровня воспалительных маркеров в крови.