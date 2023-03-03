Елизавета Нечаевская, которая занимала должность замминистра по экономике в Саратовской области, написала заявление об отставке. Губернатор региона Роман Бусаргин подписал его.

Источники в администрации региона сообщили, что причиной увольнения Нечаевской стали ее откровенные фотоснимки в запрещенной в России социальной сети. При этом министр попытался защитить свою сотрудницу и заявил, что ценит ее профессиональные достоинства. Однако губернатор региона настоял на отставке замминистра.

По данным источника, раздражение у руководства вызывали не только откровенные снимки, но и то, что они размещены в запрещенной в России социальной сети. Хотя законодательно это делать не запрещено.

Нечаевская опубликовала фото на своей личной страничке, после чего они быстро разошлись в интернете.