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Как сообщают в своем материале «Известия» со ссылкой на информацию Минобороны России, заместитель командира взвода и командир отделения, сержант Алексей Орехов во время ночного дежурства на стратегически важном объекте обнаружил приближающуюся группу диверсантов, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Российский боец успел доложить руководству о приближении противника, прежде чем вступил в огневой контакт с приближающимися диверсантами. В результате прицельного огня Орехов успел ликвидировать гранатометчика и заградительным огнем замедлил продвижение группы диверсантов. До момента прибытия подкрепления боец удерживал оборону самостоятельно. Как результат проявленной отваги группа диверсантов в полном составе была ликвидирована.

Еще один российский боец Батуев смог вывести из под огня противника командно-штабную машину. Сообщается, что бойцы подразделения ВС РФ держали оборону на одном из тактических направлений, когда противник открыл шквальный огонь из минометов и артиллерии. При этом радиотелеграфист успел вывести командно-штабную машину из зоны обстрела.

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