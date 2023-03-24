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Ежегодно в российских колониях могли бы обучать до 60 тысяч специалистов сферы IT. Об этом заявили авторы специального проекта для ФСИН, сообщает «Московский комсомолец».

Один из авторов – осужденный. Аким Денисов в прошлом был программистом, находится в местах лишения свободы за наркотические средства. И его давно интересует тема трудоустройства осужденных. Вместе со своим знакомым, с которым он ранее проходил обучение в Сколково, разработал проект.

Два программиста рассчитали, что в среднем заключенные находятся за решеткой около трех лет. При этом для обучения на IT-специальности понадобится около шести месяцев. У заключенных еще останется время для того, чтобы поработать.

Около 15 процентов заключенных мотивированы на такое обучение, а это примерно 60 тысяч человек.

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