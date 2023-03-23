Американское Министерство финансов заявило о необходимости увеличить потолок государственного долга. Новые планы планы Вашигнтона прокомментировала Мария Захарова, представитель российского Министерства иностранных дел. Она назвала такое решение самым дном штатовской экономики.

Мария написала в своем канале Телеграм, что банкроты решили напечатать еще больше банкнот. Также представитель российского МИД заявила, что Штаты решили увеличить размер кредита, но при этом желают сохранять лидирующие позиции. Она назвала эту ситуацию смешной и сравнила ее с анекдотом.

Кроме этого, Мария Захарова прокомментировала и бизнес-встречи, которые проходят в Давосе. Она считает, что увеличение госдолга Соединенных Штатов теперь может стать основной темой обсуждений на встречах, проводимых в «давосской деревне».