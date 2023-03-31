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Господствующие высоты над прилегающей территорией южных окраин Артемовска были превращены военнослужащими украинской армии в сплошные укрепрайоны. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», принимавший участие в зачистке позиций ВСУ.

По его словам, украинские военнослужащие смогли построить довольно мощные укрепрайоны на господствующих высотах, что давало им значительное преимущество в обороне южных окраин Артемовска. Однако бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» смогли найти слабое место в обороне, что позволило выбить противника из хорошо укрепленных позиций довольно быстро.

«Музыкант» рассказал, что украинские боевики со своих позиций могли просматривать местность далеко вперед, поэтому работали по штурмовым группам не только артиллерией, но и стрелковым оружием. Однако, несмотря на выгодные позиции и грамотно созданные фортификационные сооружения, некоторые укрепрайоны российские штурмовики брали очень быстро. Например, один опорный пункт был зачищен всего за 25 минут, по словам бойца ЧВК «Вагнер».

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