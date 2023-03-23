Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сообщило о преимуществе российских сил на поле боя в зоне спецоперации из-за задерживающихся поставках западного вооружения для ВСУ.

Автор материала написал, что украинская сторона вскоре будет испытывать серьезные проблемы, если транспортные пути будут перегружены. Журналист уверен, что в таком случае ВС России получат серьезное преимущество в зоне боевых действий. По мнению иностранного обозревателя, замедленность продвижения ВСУ связано именно с перебоями поставок вооружения и боеприпасов с Запада.

Также журналист отметил, что западное руководство встревожено объединением Российской Федерации с Китаем и Ираном. Он упомянул о грядущем контрнаступлении ВСУ весной, но подчеркнул, что его тормозит именно нехватка вооружения. К тому же, по мнению автора материала, российская сторона, в свою очередь, тоже в скором времени будет идти в наступление.