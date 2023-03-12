Как отмечают в своем материале обозреватели издания Washington Post Дэвид Стерн и Робин Диксон, руководство Соединенных Штатов Америки вместе со своими западными союзниками обеспокоены применением гиперзвуковых ракет вооруженными силами Российской Федерации для уничтожения целей на территории Украины.

Обеспокоенность руководства США и лидеров других западных стран заключается в том факте, что Москва владеет современным арсеналом вооружений. Авторы материала отмечают, что Запад начал нервничать из-за того, что президент Российской Федерации Владимир Путин обладает гиперзвуковыми ракетами, способными нести ядерную боеголовку, которые очень трудно перехватить.

Как следует из материала, после первого применения гиперзвуковых ракет «Кинжал» российскими войсками на территории Украины, Джо Байден сообщил, что их «практически невозможно перехватить». При этом, по словам бывшего заместителя министра обороны США Майкла Д. Гриффина, американская армия сможет получить собственные гиперзвуковые ракеты не раньше 2025 года.