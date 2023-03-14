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Как пишет в своем материале газета Washington Post, среди украинских чиновников и бойцов ВСУ растут пессимистические настроения на фоне большого дефицита артиллерийских боеприпасов и профессиональных военнослужащих. Украинские политики уже не верят в способность украинской армии провести успешное контрнаступление весной.

Авторы материала со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Украины отмечают, что украинская армия понесла большие потери в живой силе и вооружении, что ставит под вопрос возможность проведения успешного контрнаступления весной этого года. По словам украинского чиновника, ВСУ потеряли многих бойцов, прошедших обучение на Западе.

При этом командование украинской армии жалуется на нехватку артиллерийских боеприпасов, несмотря на все усилия Запада по снабжению ВСУ. Ряд военных экспертов предупреждают, что уже к началу лета запасы украинской армии могут приблизиться к критической отметке.

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