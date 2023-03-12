Как сообщает WeChat, аспиранты-химики из Пекинского университета сельского хозяйства провели серию экспериментов с тефлоновыми сковородками с целью выяснить, может ли тефлон начать разлагаться под воздействием факторов окружающей среды.

В результате серии экспериментов китайским ученым удалось выяснить, что тефлоновое покрытие сковородок не подвергалось распаду вплоть до воздействия на него температуры в 260 градусов по Цельсию. Однако подняв температуру до 350 градусов, ученые выяснили, что масса тефлонового покрытия уменьшилась на 0,05 грамма. При этом образовавшиеся после разложения тефлона вещества могут способствовать развитию эмфиземы легких и других опасных заболеваний.

Сообщается, что при ежедневном приготовлении пищи с использованием тефлоновой сковороды токсичные соединения не образуются, поскольку в бытовых условиях разогреть сковороду выше 260 градусов невозможно. Однако, по словам ученых, нельзя подвергать нагреву пустую сковороду, иначе риск выделения токсичных веществ возрастает в разы. В заключении своего эксперимента ученые сделали вывод, что также нельзя эксплуатировать сковороду с поврежденным покрытием, поэтому они рекомендуют менять сковородку каждые два-три года.