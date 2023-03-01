По данным тв-канала RT Киев сообщает о том, что уже совсем скоро военным ВСУ придется уйти из Артемовска (укр. название Бахмут).

СМИ на Западе ведут бурные дискуссии на эту тему, при этом ресурс Bloomberg, который ссылается на мнение ряда иностранных экспертов, сообщает, что как только ВС России получат контроль над Артемовском, киевский режим приблизится к тому, чтобы полностью потерять ДНР.

Западные журналисты процитировали заявление Владимира Зеленского, лидера Украины, который заявил, что противник шаг за шагом уничтожает все, что украинские военные могли бы применить для защиты своих позиций. За этими словам Зеленского, как считают аналитики, скрывается сигнал Западу о том, что ВСУ скоро сдадут Артемовск.