ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По данным тв-канала RT Киев сообщает о том, что уже совсем скоро военным ВСУ придется уйти из Артемовска (укр. название Бахмут).

СМИ на Западе ведут бурные дискуссии на эту тему, при этом ресурс Bloomberg, который ссылается на мнение ряда иностранных экспертов, сообщает, что как только ВС России получат контроль над Артемовском, киевский режим приблизится к тому, чтобы полностью потерять ДНР.

Западные журналисты процитировали заявление Владимира Зеленского, лидера Украины, который заявил, что противник шаг за шагом уничтожает все, что украинские военные могли бы применить для защиты своих позиций. За этими словам Зеленского, как считают аналитики, скрывается сигнал Западу о том, что ВСУ скоро сдадут Артемовск.

Вам может понравиться

Американское Минобороны отрицает концентрацию украинских войск у границ Приднестровья

Америка продолжает утверждать, что не существует никакого риска нападения Украины на территорию Приднестровья. Об этом сообщил Патрик Райдер, занимающий должность пресс-секретаря американского оборонного ведомства. По данным представителя Пентагона, у правительства

В Госдуме предложили назвать американскую группировку спутников законной целью

Группировку американских спутников, перенаправляющих данные ВСУ для ударов по территории Российской Федерации, нужно объявить законной целью. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости. Он

Глава ЦРУ назвал поведение Нарышкина во время обсуждения Украины дерзким

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время интервью американскому телеканалу CBS News рассказал о своих впечатлениях после встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным в Анкаре осенью 2022 года. По его