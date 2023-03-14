ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как пишет в своем материале деловая газета «Взгляд», политики Южной Кореи начали призывать к созданию собственного ядерного оружия для защиты от угрозы со стороны КНДР. В частности об этом заявил мэр Сеула О Се Хун, который по мнению аналитиков может стать президентом Республики Корея уже в 2027 году. Данное заявление, сделанное политиком не входящим в число высшего руководства страны, имеет прямое отношение к специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины.

В материале издания отмечается, что данное заявление может быть сделано на основе анализа южнокорейскими политиками украинского кризиса. При всей своей мощи США не смогли никак повлиять на страны, которые отказались присоединяться к антироссийским санкциям. При этом США оказывает Украине поддержку только в виде поставок оружия и предоставления разведданных, но о прямом участии в боевых действиях речи не идет.

На этом фоне лидерам многих стран уже стало совершенно ясно, что США не могут на сто процентов гарантировать безопасность своим партнерам. Поэтому единственный выход обеспечить свою безопасность – это рассчитывать только на свои силы. Именно по этой причине О Се Хун в своем заявлении подчеркнул, что события на Украине укрепили его веру в необходимости разработки собственного ядерного оружия.

Вам может понравиться

Командование «Юг» ВСУ: ВКС РФ нанесли ракетный удар самолетами Су-24 с акватории Черного моря по целям в Одесской области

Средства массовой информации Украины со ссылкой на сообщение оперативного командования «Юг» ВСУ сообщают, что тактическая авиация ВКС Российской Федерации нанесла ракетный удар по целям, расположенным на территории Одесской области, с

Мэр Донецка Кулемзин: украинские артиллеристы лишены понятия о мужской или офицерской чести

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью для РИА Новости прокомментировал ситуацию с постоянными обстрелами разных районов города со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, украинские артиллеристы, которые ежедневно совершают

«Ростех»: масштабы выпуска боеприпасов в России соответствуют режиму военного времени

Государственная корпорация «Ростех» сообщает о кратном увеличении количества выпускаемых боеприпасов российским военно-промышленным комплексом, что фактически соответствует режиму военного времени. По словам представителя корпорации, темпы выпуска и отгрузки различных видов боеприпасов,