Как пишет в своем материале деловая газета «Взгляд», политики Южной Кореи начали призывать к созданию собственного ядерного оружия для защиты от угрозы со стороны КНДР. В частности об этом заявил мэр Сеула О Се Хун, который по мнению аналитиков может стать президентом Республики Корея уже в 2027 году. Данное заявление, сделанное политиком не входящим в число высшего руководства страны, имеет прямое отношение к специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины.

В материале издания отмечается, что данное заявление может быть сделано на основе анализа южнокорейскими политиками украинского кризиса. При всей своей мощи США не смогли никак повлиять на страны, которые отказались присоединяться к антироссийским санкциям. При этом США оказывает Украине поддержку только в виде поставок оружия и предоставления разведданных, но о прямом участии в боевых действиях речи не идет.

На этом фоне лидерам многих стран уже стало совершенно ясно, что США не могут на сто процентов гарантировать безопасность своим партнерам. Поэтому единственный выход обеспечить свою безопасность – это рассчитывать только на свои силы. Именно по этой причине О Се Хун в своем заявлении подчеркнул, что события на Украине укрепили его веру в необходимости разработки собственного ядерного оружия.